В Орле столкнулись два авто Одно из них легло на бок.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, ДТП произошло сегодня в половине девятого утра на пересечении ул. Маяковской и Нормандия-Неман. На месте ДТП работали пожарные СПСЧ. Столкновение двух автомобилей. Пострадавших нет.



Фото предоставленно пресс-службой ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

19 июня 2020 года



