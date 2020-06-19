В Орловской области 74 новых случая COVID-19 Всего в регионе выявлено 4003 случая с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 19 июня выявлено 74 новых случая заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1894. Выздоровели – 2064. Умерло 45 человека.







Орловское Информбюро

19 июня 2020 года



