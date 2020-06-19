Орловских медиков поздравили с профессиональным праздником День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня.

Торжественное мероприятие состоялось сегодня в областной администрации.





На встречу пригласили представителей орловского здравоохранения. Кроме того была налажена видеосвязь с руководителями и сотрудниками медицинских учреждений региона.



Медицинских работников с их профессиональным праздником поздравили губернатор Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Круглый, первый зампред правительства Орловской области Валентина Нордстрем.



Сегодня за добросовестную профессиональную работу лучшим представителям орловского здравоохранения вручили Почетные грамоты и Благодарности Губернатора и областного Совета народных депутатов. Звание «Почетный работник здравоохранения Орловской области» было присвоено врачу-анестезиологу-реаниматологу Орловского онкологического диспансера Геннадию Семенову и главной медицинской сестре Городской больницы им. С. П. Боткина Людмиле Саниной, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

19 июня 2020 года



