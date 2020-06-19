пятница 19.06.2020 19:35:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловских медиков поздравили с профессиональным праздником

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня.
Торжественное мероприятие состоялось сегодня в областной администрации.


На встречу пригласили представителей орловского здравоохранения. Кроме того была налажена видеосвязь с руководителями и сотрудниками медицинских учреждений региона.

Медицинских работников с их профессиональным праздником поздравили губернатор Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Круглый, первый зампред правительства Орловской области Валентина Нордстрем.

Сегодня за добросовестную профессиональную работу лучшим представителям орловского здравоохранения вручили Почетные грамоты и Благодарности Губернатора и областного Совета народных депутатов. Звание «Почетный работник здравоохранения Орловской области» было присвоено врачу-анестезиологу-реаниматологу Орловского онкологического диспансера Геннадию Семенову и главной медицинской сестре Городской больницы им. С. П. Боткина Людмиле Саниной, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
19 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.