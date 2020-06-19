В Орле активизировался проект «Ответственный застройщик» В рамках проекта новое жильё получат те, кто сейчас проживает в аварийных домах. Областной центр готовит сразу три площадки для комплексной застройки. Квартиры в новых домах в течение следующих пяти лет должны получить около 3,5 тысяч человек.





Территория между улицами Холодной и Широко-Холодной уже до конца этого года может стать территорией комплексной застройки. Долгие годы здесь «красовались» заброшенные аварийные двухэтажки. Как обещал подрядчик, трущобы снесут в течение двух недель.



Восемь двухэтажек - восемь маленьких участков. После сноса из них сделают два больших - для строительства двух новых многоквартирных домов. Участки передадут строительной компании под эгидой проекта «Ответственный застройщик». Когда дом будет построен, муниципалитету безвозмездно будут переданы 10% от общего числа квартир. В них будут переселять тех, кто проживает или проживал в аварийном жилье. И к данному участку должны добавиться ещё два.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Территория, ограниченная Автовокзальной площадью, улицами Автовокзальной и Комсомольской. Чтобы до конца сформировать земельный участок, необходимо провести работы по снятию санитарно-защитных зон, чем сегодня мы и занимаемся. После того как эти работы будут завершены, земельный участок может быть предоставлен под строительство новых многоквартирных жилых домов. Следующая территория на улице Полесской, и еще одна территория в перспективе - это Наугорское шоссе и улица Плещеевская».

Предварительный проект застройки участка на Наугорке уже готов. Всего же за весь прошлый и пять месяцев этого года из аварийного жилья в новые квартиры переехали больше 100 орловцев. До конца лета квартиры должны получить ещё 24 семьи. Но не со всеми эти сделки проходят гладко. Как сообщили в региональном департаменте строительства, более 50% собственников оспаривают размеры возмещения за изымаемые помещения в аварийных домах. В связи с принятыми судебными решениями растет и потребность в дополнительном финансировании программы расселения граждан из аварийного жилья. На исполнение решений судов уже направлено дополнительно 15 миллионов рублей из бюджета города Орла. Таким образом, на завершение мероприятий на расселение жилья по этапу 2019-20 года из консолидированного бюджета области уже направлено 53 миллиона рублей.



Хотя изначально на расселение аварийных домов в 2019-20 годах планировалось направить около полутора миллионов рублей. Остальное - 150 миллионов - были выделены федеральным центром.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В 2020 году дополнительно, несмотря на все ограничения и сложности, выделяем еще 38 миллионов рублей на приобретение необходимых для граждан квадратных метров. Чтобы исключить риски неисполнения целевых показателей, необходимо строго отслеживать исполнение застройщиками своих обязательств и очень внимательно и плотно работать с нашими орловскими застройщиками и федеральными структурами».

Реализация указанных проектов позволит обеспечить Орёл 5 тысячами квадратных метров нового жилья, предназначенных для расселения аварийного жилого фонда. Такой статус сейчас имеют почти 200 многоквартирных домов во всех уголках области. Ещё полтысячи находятся в ветхом состоянии.





Антон Киселёв

19 июня 2020 года



