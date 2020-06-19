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В Мценске и Мценском районе около 500 зараженных коронавирусом

На сегодня в Орловской области подтверждены 74 новых случая COVID-19.


По информации федерального оперативного штаба на 19 июня в Орловской области зарегистрировано 4003 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составило 1894 человека, выздоровели 2064 человека. 45 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1867 жителей Орла, 497 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 382 – в Орловском районе, 116 – в Болховском районе, 93 – в Ливнах, 91 – в Урицком районе, 86 – в Дмитровском районе, 84 – в Новодеревеньковском районе, 82 – в Хотынецком районе, 68 – в Новосильском районе, 65 – в Свердловском районе, 57 – в Шаблыкинском районе, 56 – в Верховском районе, 54 – в Кромском районе, 50 – в Знаменском районе, 49 – в Глазуновском районе, по 46 − в Ливенском и Покровском районах, по 34 – в Колпнянском и Малоархангельском районах, 33 – в Троснянском районе, 31 – в Должанском районе, 27 – в Залегощенском районе, 20 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
19 июня 2020 года
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