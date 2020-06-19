Орловские спасатели выступают в профессиональной лиге конкурса «Человеческий фактор»

Проект «Научись спасать жизнь» шесть лет назад стал общим детищем психологической службы МЧС и Российского союза спасателей. Его цель - максимальное распространение знаний о доврачебной помощи и первичной психологической поддержке. В соревнованиях под названием «Человеческий фактор» изначально состязались добровольцы, но с недавних пор в проекте появилась и профессиональная лига. ГУ МЧС России по Орловской области активно принимает участие в этих соревнованиях.



Определить состояние пострадавшего, отвлечь его от переживания случившегося, оказать доврачебную помощь и по возможности полно информировать медиков-профессионалов, которые выдвинулись к месту ЧП - так формулируются задачи для участников конкурса.



В этом году на отборочном этапе ЦФО Орловщину представляют команды «Огнеборцы» 5-й пожарно-спасательной части и «Рыцари огня» специализированной пожарно-спасательной части. Две команды, победившие в дистанционном отборочном этапе, попадают на Всероссийские соревнования, где будут представлять ЦФО.



В региональном главке МЧС рассчитывают увидеть на пьедестале своих сотрудников.





Иван Суверин

19 июня 2020 года



