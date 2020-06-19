Сегодня в Орле с 22:00 будет остановлено движение трамваев Ходить не будут трамваи по первому и четвертому маршрутам. Причина - замена ветхого участка пути.





Как нам пояснили в трамвайно-троллейбусном предприятии, пути в районе железнодорожного вокзала давно нуждались в обновлении и экстренном ремонте. Движение трамваев под номерами 1 и 4 будет закрыто до 6 часов утра 21 июня.





Орловское Информбюро

19 июня 2020 года



