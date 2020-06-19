В Орле началась повторная вакцинация каштанов Инсектицид введут в стволы более 400 деревьев на бульваре Победы, улицах Лескова и Комсомольской, в сквере генерала Ермолова.





Прививки деревьям делают специалисты «Зеленстроя».



Лечение проводится в соответствии с методикой, рекомендованной научными сотрудниками Орловского государственного аграрного университета. Сверлом длиной 20 см и диаметром 4 мм в стволах каштанов проделываются отверстия, затем в ствол вводится от двух до восьми инъекций вещества по 5 мл. Количество уколов зависит от толщины дерева. После введения препарата место инъекции заделывают садовым варом.



Первичную вакцинацию деревьев проводили в мае, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

19 июня 2020 года



