Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 74. В регионе перешагнули показатель инфицированных коронавирусом в 4 тысячи человек. Врачи борются за каждого.



- Орловским каштанам делают повторную вакцинацию.



- Сегодня ночью в Орле начнется ремонт трамвайных путей. Остановятся маршруты № 1 и № 4.



- Орловские спасатели отрабатывают навыки оказания помощи - в форме соревнований.



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Вести-Орёл

19 июня 2020 года



