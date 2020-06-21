Сегодня – День медицинского работника Свой профессиональный праздник медики отмечают в третье воскресенье июня.





В этот день чествуют всех, кто давал клятву Гиппократа, - врачей, фельдшеров, медсестер.



Традиционно ко Дню медика проводятся торжественные и праздничные мероприятия. Но в этом году все это уйдет в онлайн. Медицинские работники сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. Многие из них переболели сами, но вернулись в строй. И свой профессиональный праздник они встретят на рабочем месте.



В России учреждены две государственные награды для врачей. Высшая награда – «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» – присуждается тем, кто проработал в профессии более 20 лет и внес существенный вклад в медицину. Вторая государственная награда – «Заслуженный врач Российской Федерации» - вручается за достижения в области медицины тем врачам, кто трудится в этой сфере более 15 лет.





Орловское Информбюро

21 июня 2020 года



