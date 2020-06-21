Сегодня – международный день йоги Дата выбрана не случайно. 21 июня - день летнего солнцестояния. Он является самым длинным в году, и после него световая часть суток начнет сокращаться. С каким настроением к празднику подходят орловские йоги, узнала Анастасия Дорохова.





Пандемия коронавируса заставила перейти спортивных инструкторов в онлайн-формат. Йоги - не исключение. Интересно, что участников тренировок в онлайне у инструктора Екатерины Костомаровой - стало больше.



Екатерина Костомарова, инструктор по йоге: «Онлайн-формат он для тех людей, кому-то немножко лень. Например, у меня количество практикующих увеличилось в два-три раза. Я поняла, что женщины настолько устают, что не могут дотянуть себя до коврика на студии».

Новый формат занятий позволил Екатерине расширить географию участников. В дни самоизоляции вместе с ней йогу практиковали наши земляки из Франции, Германии, Польши.



Одним из главных своих учеников Екатерина Костомарова считает супруга Николая Кондаурова. Как художнику мужчине приходится часами сидеть неподвижно. От этого возникли проблемы со здоровьем. Но йога все изменила. За три года Николай Кондауров похудел на 35 килограммов.



Николай Кондауров, художник: «Физически было очень тяжело работать. Лишний вес опять же. Сейчас совершенно все изменилось. Я могу часами работать. Бывает, устаешь. Но сделаешь 3-4 ассаны и сразу все проходит».

Современный мир погружает человека в огромный поток информации. Остановиться, понять, что действительно важно, - сложно. Йога может дать шанс человеку познакомиться ближе со своим внутренним миром. Возможностей сделать это у орловцев скоро станет больше. С 1 июля в регионе открываются спортивные центры и фитнес-студии.





Анастасия Дорохова

21 июня 2020 года



