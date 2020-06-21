воскресенье 21.06.2020 15:46:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

22 июня в Орловской области пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти»

Мероприятие традиционно проводится в День памяти и скорби.


Утром, в 4 часа, в Орле на территории сквера Танкистов, сквера Гуртьева, сквера Героев-комсомольцев и стелы «Орел – город воинской славы» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны будут зажжены свечи.

Акция состоится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Подобные мероприятия пройдут и на территории муниципальных районов и городских округов.

Как сообщает информационный портал Орловской области, в этом году традиционная акция «Свеча памяти» пройдет также в новом формате. Для ее реализации создано интернет-пространство ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. Сайт аккумулирует информацию о начале Великой Отечественной войны, воспоминания очевидцев 22 июня 1941 года, карту «зажженных» свечей памяти. Здесь же размещен призыв зажечь свою свечу в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

С 15 по 22 июня на сайте любой пользователь может «зажечь» свечу памяти, поделиться этой информацией с друзьями в социальных сетях, пригласить их к участию в акции. Также на сайте можно увидеть, сколько свечей памяти было «зажжено» по всей стране и «зажечь» памятную свечу для жителей других стран (акция проводится в международном формате).

Отметим, что акция «Свеча памяти. Онлайн» выполняет важную социальную миссию. Оператор акции благотворительный Фонд «Память поколений» за каждую зажженную виртуально свечу вносит 1 рубль. Эти средства будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных конфликтов. Всего по итогам акции на эти цели Фонд выделит 27 млн рублей.


Орловское Информбюро
21 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.