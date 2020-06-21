22 июня в Орловской области пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти» Мероприятие традиционно проводится в День памяти и скорби.





Утром, в 4 часа, в Орле на территории сквера Танкистов, сквера Гуртьева, сквера Героев-комсомольцев и стелы «Орел – город воинской славы» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны будут зажжены свечи.



Акция состоится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Подобные мероприятия пройдут и на территории муниципальных районов и городских округов.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в этом году традиционная акция «Свеча памяти» пройдет также в новом формате. Для ее реализации создано интернет-пространство ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. Сайт аккумулирует информацию о начале Великой Отечественной войны, воспоминания очевидцев 22 июня 1941 года, карту «зажженных» свечей памяти. Здесь же размещен призыв зажечь свою свечу в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.



С 15 по 22 июня на сайте любой пользователь может «зажечь» свечу памяти, поделиться этой информацией с друзьями в социальных сетях, пригласить их к участию в акции. Также на сайте можно увидеть, сколько свечей памяти было «зажжено» по всей стране и «зажечь» памятную свечу для жителей других стран (акция проводится в международном формате).



Отметим, что акция «Свеча памяти. Онлайн» выполняет важную социальную миссию. Оператор акции благотворительный Фонд «Память поколений» за каждую зажженную виртуально свечу вносит 1 рубль. Эти средства будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных конфликтов. Всего по итогам акции на эти цели Фонд выделит 27 млн рублей.





Орловское Информбюро

21 июня 2020 года



