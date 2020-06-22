Сегодня – День памяти и скорби Жители Орловской области почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны.





Минута молчания пройдет сегодня в 12:15. Именно в это время в 1941 году по радио Советский Союз узнал о нападении нацисткой Германии.



Указ об учреждении 22 июня в 12.15 (по московскому времени) Всероссийской минуты молчания подписал Президент РФ Владимир Путин.



В День память и скорби на минуту прервется вещание в эфирах радио- и телеканалов (в том числе кабельного телевидения), работа аудиоустановок и касс в торговых центрах, а также предприятий (где позволяет технологический цикл), остановится общественный транспорт. Автомобилистов и пешеходов также просят присоединиться к минуте молчания: остановиться в память о тех, кто завоевал Великую Победу.



В Орле на территории сквера Героев-комсомольцев запланирована акция «Остановись и вспомни» с остановкой автотранспорта на улицах, прилегающих к скверу (улицы Комсомольская, МОПРа, Красина, Панчука, Нормандия-Неман).





Орловское Информбюро

22 июня 2020 года



