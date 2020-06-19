На портале Орловской области опубликовали пошаговую инструкцию для бизнесменов Она рассказывает, как возобновить свою деятельность начиная с 20 июня.





Из инструкции, размещенной на информационном портале Орловской области, можно найти ответы на различные вопросы:



Как узнать, относится ли ваш бизнес к разрешенным к открытию с 20 июня 2020 года? Какие новые объекты бизнеса открываются после 20 июня 2020 года? Обязательно ли получать разрешение на открытие? Куда и как направлять уведомление о начале деятельности? Как правильно заполнить форму уведомления? Где можно проконсультироваться, если возникнут дополнительные вопросы?





Орловское Информбюро

19 июня 2020 года



