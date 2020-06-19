Орловчанка Наталья Захарова стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов

В 2020 году прошел заочный Грантовый конкурс молодежных инициатив

на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию. Всего на конкурс было подано 12 719 заявок, 1 563 из которых были признаны победителями. Общая сумма грантов - 2,1 млрд рублей.



Одним из победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц стала студентка ОГУ им. И.С. Тургенева Наталья Захарова со своим проектом Всероссийский образовательный семинар «Лекториум», сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

19 июня 2020 года



