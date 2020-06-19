На Орловщину надвигается непогода

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, с 21 часа 19 июня по 21 час 20 июня на территории области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 4-9, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15°С…+20°С, днём +26°С…+31°С.



21 июня ночью без существенных осадков, днём кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах ливни, град. Ветер восточный ночью 4-9, днём 6-11, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15°С…+20°С, днём +25°С…+30°С.





Орловское Информбюро

19 июня 2020 года



