Орловцы смогут выйти под парусом С 20 июня в Орловской области открывается сезон навигации.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, владельцы маломерных судов смогут выйти на большую воду - кто под парусом, а кто на моторной лодке.



Навигационный сезон продлится в регионе до 31 октября.





Орловское Информбюро

19 июня 2020 года



