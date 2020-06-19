В Орле благодарили врачей Медики, столкнувшись с новой угрозой - коронавирусной инфекцией, не сдаются. Они продолжают бороться за жизнь каждого пациента. Поэтому в канун профессионального праздника для них звучат слова благодарности.





Алина Юдина - еще студентка, но уже прошла боевое крещение! С начала пандемии работает в инфекционном корпусе больницы имени Боткина.



Алина Юдина, студентка 5-го курса медицинского института ОГУ им. И.С. Тургенева: «Пациенты в основном доброжелательно относятся, потому что они боятся все-таки этой инфекции и не понимают, что происходит. И они надеются на нас, и мы помогаем им чем можем - и полечить, и психологически».

В эпицентре событий Алина Юдина оказалась по собственному желанию - как только выбрала свой профессиональный путь, вступила на тропу инфекциониста. Ей и всем медицинским сотрудникам за желание лечить и спасать людей в преддверии профессионального праздника сказали спасибо. Труд медиков отметили грамотами и благодарностями. Врачу-анестезиологу-реаниматологу Орловского онкодиспансера Геннадию Семенову и главной медсестре больницы имени Боткина Людмиле Саниной присвоили звание «Почетный работник здравоохранения».



Более двух тысяч человек на Орловщине победили коронавирус - на себе испытали, сколько сил забирает болезнь. Еще почти столько же борются с ней. Помогают им «герои нашего времени». Это сражение стало проверкой системы здравоохранения в целом.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы должны пересмотреть отношение и к инфекционном отделениям в районных больницах, мы должны пересмотреть наше отношение и к подготовке кадров, мы должны пересмотреть и подходы к самой системе организации медицинской помощи, для того чтобы мы были готовы в любое время к тому, чтобы справится с любой инфекцией, которая может быть».

Сразу после награждения - на рабочие места. Сейчас говорят врачи времени на отдых нет.



Людмила Санина, главная медицинская сестра городской больницы им. С.П.Боткина: «Ухожу с работы - три-пять «скорых» стоят, а первое время вообще даже за шлагбаумом стояли в очереди «скорые». Ковид - есть, он существует, поэтому надо элементарные меры соблюдать. Это ношение масок в местах скопления людей и обработка рук».

Людмилу Санину и на работе ждал сюрприз. От российских студотрядов и волонтеров-медиков для всех сотрудников слова благодарности - на асфальте.





Анна Вайсергисер

19 июня 2020 года



