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Орловцы ищут спасение от жары - в фонтанах

Многие плещутся, порой забывая и о мерах предосторожности, предусмотренных пандемией, и элементарно нарушая правила поведения в общественных местах. Ведь купаться можно далеко не в каждом городском фонтане.


Притягательным для взрослых и детей является фонтан в Городском парке - там собирается много народу с самого утра. А в фонтане, расположенном в сквере «Юность», детвора даже устроила заплыв. Пока закрыты бассейны, кое-кто плавать учится в городском фонтане. Родители наблюдают за этим со стороны. Признаются, что знают о том, что купаться в фонтанах нельзя, но в такую жару решили уступить желанию ребенка окунуться в холодную воду. Вода - прозрачная. Слегка пахнет хлоркой, но удовольствия, говорят купальщики, это не портит.

Однако купаться можно далеко не в каждом городском фонтане. Светодинамические и музыкальные фонтаны были сделаны на средства, полученные по программе «Формирование комфортной городской среды», и использование их не по назначению может нанести ущерб - как оборудованию, так и самим людям.

Как пояснил главный энергетик предприятия по обслуживанию фонтанов в Орле Александр Петрашов, в воду добавляется огромное количество химии. Это и хлор, и средства для обеззараживания, уничтожения водорослей, понижения жесткости. Такой состав может вызвать раздражение кожи. А даже при небольшом попадании воды внутрь можно получить отравление. Также не стоит забывать, что на дне фонтана располагаются светильники, провода, форсунки, и ребенок может получить травму, а при порыве кабеля - удар электрическим током.

Безопасно плескаться можно только в сухих фонтанах - таких, например, как открытый в прошлом году на площади «Содружества». В эти жаркие дни он стал местом притяжения жителей Северного района. Здесь даже в самый солнцепек полно народу. Кто-то плещется в одежде, кто-то надел купальник. И единственное, наверное, чего боятся родители, что дети могут обгореть. Но ведь стоит помнить еще и про коронавирус. Инфекция передается воздушно-капельным путем и вероятность заразиться, купаясь в фонтане, велика.


Татьяна Тимохина
19 июня 2020 года
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