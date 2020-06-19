В Орле при ДТП пострадал водитель мопеда Сообщение спасателям поступило сегодня в 14:31.





На пересечении ул. Раздольной и Кузнецова произошло столкновение автомобиля «Форд Фокус» и мопеда. Как сообщили в МЧС, травмирован один водитель мопеда – мужчина 1975 года рождения. Госпитализирован в больницу им. Семашко.



На месте ДТП работали пожарные 2 ПСЧ.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

19 июня 2020 года



