Орловские пенсионеры готовятся к соревнованиям по компьютерному многоборью В этом году состязание пройдет онлайн.





Седьмой региональный чемпионат состоится 25 июня. В нем примут участие команды из всех муниципалитетов и городских округов области. Победители представят Орловщину на Всероссийском чемпионате, который пройдет в Москве, тоже - онлайн.





Татьяна Напольских

19 июня 2020 года



