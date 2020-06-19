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Детский лагерь «Ветерок» перестанет быть обсерватором

Обсерватор перенесут на территорию Центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко».


Соответствующее решение принято региональным оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Срок исполнения поручения - до 14 июля 2020 года, сообщает информационный портал Орловской области.

Обсерватор на базе детского оздоровительно-спортивного лагеря «Ветерок» в Орловском районе (на 170 мест) был развернут для организации непрерывного медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов или стран, при невозможности их изоляции на дому.


Орловское Информбюро
19 июня 2020 года
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