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В Орле отремонтируют трамвайные разворотные кольца

Для этого придет остановить движение трамваев. Сегодня уже перестали ходить трамваи маршрутов № 1 и № 4.


Все участки трамвайных путей, который стали опасны для движения электротранспорта, демонтируют. В первую очередь это так называемые разворотные кольца. Начать решили с наиболее загруженного, в районе железнодорожного вокзала.

Трамвайная остановка «Железнодорожный вокзал» - появилась еще в начале 60-х годов прошлого столетия, она соединяла сразу несколько городских маршрутов. Здесь же трамваи и разворачиваются. Ремонта путей на этом участке давно не было.

По заключению специалистов, дальнейшая эксплуатация некоторых участков рельсового кольца просто опасна. В любой момент движение может стать неуправляемым и произойти сход трамвая с путей. Последний капитальный ремонт с полной заменой износившихся участков был 5 лет назад и только в одном месте. Недавнее обследование показало, что проблема гораздо масштабнее.

На реконструкцию участка у железнодорожного вокзала специалисты отвели чуть больше двух суток. Сегодня в 17 часов движение уже перекрыли. Трамваи здесь не будут ходить всю субботу и воскресенье. Закроют и проезд для автотранспорта по прилегающей территории. С утра в понедельник все маршруты будут обслуживаться в обычном режиме.


Оксана Гранн
19 июня 2020 года
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