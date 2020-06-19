В Орле отремонтируют трамвайные разворотные кольца Для этого придет остановить движение трамваев. Сегодня уже перестали ходить трамваи маршрутов № 1 и № 4.





Все участки трамвайных путей, который стали опасны для движения электротранспорта, демонтируют. В первую очередь это так называемые разворотные кольца. Начать решили с наиболее загруженного, в районе железнодорожного вокзала.



Трамвайная остановка «Железнодорожный вокзал» - появилась еще в начале 60-х годов прошлого столетия, она соединяла сразу несколько городских маршрутов. Здесь же трамваи и разворачиваются. Ремонта путей на этом участке давно не было.



По заключению специалистов, дальнейшая эксплуатация некоторых участков рельсового кольца просто опасна. В любой момент движение может стать неуправляемым и произойти сход трамвая с путей. Последний капитальный ремонт с полной заменой износившихся участков был 5 лет назад и только в одном месте. Недавнее обследование показало, что проблема гораздо масштабнее.



На реконструкцию участка у железнодорожного вокзала специалисты отвели чуть больше двух суток. Сегодня в 17 часов движение уже перекрыли. Трамваи здесь не будут ходить всю субботу и воскресенье. Закроют и проезд для автотранспорта по прилегающей территории. С утра в понедельник все маршруты будут обслуживаться в обычном режиме.





Оксана Гранн

19 июня 2020 года



