Сегодня – День кинолога Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России. В преддверии праздника наша съемочная группа отправилась в кинологический центр орловской полиции.





Служебные собаки занимают достойное место в служебно-боевой деятельности МВД России. Они нужны для розыска и обнаружения лиц, совершивших преступления, для поиска наркотиков, оружия, для задержания вооруженных бандитов.



Кинологические подразделения осуществляют обыск местности, зданий, сооружений. Также с их помощью обеспечивается надежная охрана важных государственных и войсковых объектов, охрана общественного порядка в российских населенных пунктах и выполнение других служебно-боевых задач. Собаки проходят различные тренировки, а в арсенале инструкторов-кинологов есть масса учебных приемов.



Как говорят кинологи, четвероногие помощники для них - настоящие сослуживцы. И даже больше друзья и члены семьи. Работают сотрудники кинологической службы пять дней в неделю, но и в выходные приезжают к своим напарникам.





Юлия Опанасюк

19 июня 2020 года



