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В Орле сотрудники МЧС в очередной раз провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
Риск возникновения вспышек инфекции у сотрудников и пассажиров главного железнодорожного узла области медики с начала пандемии рассматривают как весьма высокий. Поэтому орловский вокзал сотрудники специализированной пожарно-спасательной части обработали дезраствором уже второй раз.
Препарат, который применяли для дезинфекции, считается высокоэффективным, а также безопасным для людей и животных. Дезинфицирующий раствор подавался из пожарной автоцистерны. Общая площадь обработанных помещений составила около 2000 квадратных метров. Кроме того, были обработаны платформы на площади более 6000 квадратных метров. Сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Орловское Информбюро
19 июня 2020 года