В Орле сотрудники МЧС в очередной раз провели дезинфекцию железнодорожного вокзала

Риск возникновения вспышек инфекции у сотрудников и пассажиров главного железнодорожного узла области медики с начала пандемии рассматривают как весьма высокий. Поэтому орловский вокзал сотрудники специализированной пожарно-спасательной части обработали дезраствором уже второй раз.



Препарат, который применяли для дезинфекции, считается высокоэффективным, а также безопасным для людей и животных. Дезинфицирующий раствор подавался из пожарной автоцистерны. Общая площадь обработанных помещений составила около 2000 квадратных метров. Кроме того, были обработаны платформы на площади более 6000 квадратных метров. Сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

19 июня 2020 года



