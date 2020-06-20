Коротко о главном

- Они борются за здоровье и жизнь каждого пациента. Сегодня в преддверии профессионального праздника в адрес врачей звучали слова благодарности.



- В Орле начали ремонтировать трамвайные пути. Отменят ли маршруты, и когда завершат работы?



- Орловцы спасаются от жары, купаясь в фонтанах. Насколько это безопасно?



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Вести-Орёл

19 июня 2020 года



