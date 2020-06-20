С профессиональным праздником медицинских работников поздравила Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

21 июня в России отмечают День медицинского работника. В этом году система здравоохранения столкнулась с серьезным испытанием – новой коронавирусной инфекцией. И в этой борьбе врачи, медсестры, сотрудники скорой помощи и другие специалисты – находятся на передовой. Не отступают и не сдаются. Они борются за здоровье и жизнь каждого пациента. Пандемия еще раз подчеркнула, насколько необходим и важен труд каждого медицинского работника.





Мария Семак

19 июня 2020 года



