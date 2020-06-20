Количество заболевших COVID-19 в Орловской области увеличилось на 65 человек Всего с начала наблюдения в регионе выявлено 4068 случаев коронавирусной инфекции.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 20 июня, в Орловской области зарегистрировано 4068 заболевших.



Новых случаев – 65. Активно болеют в данный момент 1895 человек. Выздоровело 2128 человек. Умерло 45 человек.







Орловское Информбюро

20 июня 2020 года



