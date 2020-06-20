Сегодня в Орле проходит субботник

В субботнике принимают участие представители администрации города, области, муниципальных учреждений, депутаты Облсовета. Субботник прошел в Разградском парке, на Дворянке, а также в Железнодорожном районе Орла.

















Орловское Информбюро

20 июня 2020 года



