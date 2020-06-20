В Ливенском районе задержаны подозреваемые в незаконном сбыте наркотических веществ

В автомобиле, в котором передвигались злоумышленники, было обнаружено расфасованное синтетическое наркотическое средство общей массой более 109 граммов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, на автодороге Орел-Тамбов был остановлен автомобиль «Лада Ларгус». У полицейских имелась информация, что в данном транспорте могут перемещаться лица, причастные к незаконному обороту запрещенных к распространению веществ.

В ходе осмотра автомобиля были обнаружены спрятанные в разных местах пакетики с веществом, предположительно наркотическим. Порядка ста расфасованных одноразовых доз было завернуто в изоленте, а остальное – помещено в пакетики.

Обнаруженное было изъято и направлено на исследование. Перевозимое вещество оказалось синтетическим наркотическим средством – так называемой солью общим весом 109,19 граммов.

Сотрудниками полиции были задержаны двое граждан 1996 г.р. и 1994 г.р., находившиеся в автомобиле. В отношении молодых людей, причастных к покушению на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В операции принимали участие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ливенский» при поддержке коллег из ОГИБДД.