Карта распространения COVID-19 в Орловской области

На сегодня в регионе подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции.

По информации федерального оперативного штаба на 20 июня в регионе зарегистрированы 4068 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составило 1895 человек, выздоровели 2128 человек. 45 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1894 жителей Орла, 500 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 389 – в Орловском районе, 117 – в Болховском районе, 95 – в Ливнах, 93 – в Дмитровском районе, 92 – в Урицком районе, 85 – в Новодеревеньковском районе, 84 – в Хотынецком районе, 69 – в Новосильском районе, 67 – в Свердловском районе, 58 – в Верховском районе, 57 – в Шаблыкинском районе, 55 – в Кромском районе, 51 – в Знаменском районе, 49 – в Глазуновском районе, 47– в Покровском районе, 46 – в Ливенском районе, 36 – в Малоархангельском районе, 35 – в Колпнянском районе, по 33 – в Троснянском и Должанском районах, 28 – в Залегощенском районе, 20 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.

