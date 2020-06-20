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Валентина Нордстрем: «Крайне маловероятно, что ухудшится ситуация с распространением коронавируса в регионе после голосования»

Первый заместитель Председателя Правительства Орловской области Валентина Нордстрем прокомментировала санитарно-эпидемиологическую обстановку в Орловской области.


«Крайне маловероятно, что ухудшится ситуация с распространением коронавируса в регионе после голосования. Тем не менее, мы готовы к разным сценариям. По нормативам Минздрава нам было необходимо создать коечный фонд мощностью порядка 370 коек. На сегодняшний день у нас в регионе развернуто 967 коек. Необходимо отметить, что с середины мая порядка 50% наших коек, развернутых под COVID, не заполняются. Поэтому я не согласна с мнением, что если будет наплыв больных, наша региональная система не справится», - сообщила первый заместитель Председателя Правительства Орловской области Валентина Нордстрем.
 
Кроме того, в соответствии с поручением Губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в регионе также прорабатывается создание и введение в работу дополнительных инфекционных отделений в Новодеревеньковском и Глазуновском районах. Средства на это выделены.
 
«Мы полагаем, что нужно взвешенно подходить к ситуации по снятию ограничений и по принятию тех или иных решений, не подвергая опасности наших жителей», – добавила Валентина Нордстрем.



Орловское Информбюро
20 июня 2020 года
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