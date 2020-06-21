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Владимир Путин поздравил медиков с их профессиональным праздником

В субботу, накануне Дня медицинского работника, президент провел встречу с врачами в режиме видеоконференции.


Начиная встречу, глава государства поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд, пожелал счастья и здоровья.
 
Владимир Путин:
 
«В период испытаний вы достойно, мужественно выполняли и выполняете до сих пор свой долг. Помогли, вылечили, спасли, буквально выходили сотни тысяч наших граждан – и тех, кто столкнулся с коронавирусом, и тех, кому угрожали другие опасные болезни.
 
С самых первых дней вы были без преувеличения на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем. Многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц и часто действительно на пределе человеческих возможностей и сил. Причём так работали практически все: и сотрудники бригад скорой помощи, и санитарной авиации, врачи общей практики, врачи-специалисты и фельдшеры, медсёстры, младший медицинский персонал, техники и водители. Везде: в городах, на селе, в труднодоступных территориях.
 
Но, несмотря ни на что, вы проявили неиссякаемый запас любви, сострадания и отзывчивости, то, без чего нельзя работать доктором, самообладание, душевную стойкость и человечность. Уверен, вы сделали всё, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное – свели до минимума потери. Это ваша заслуга».



Орловское Информбюро
21 июня 2020 года
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