Доплаты медикам за работу с COVID-19 сохранятся в июле и августе 20 июня, накануне Дня медицинского работника, Владимир Путин провел встречу с врачами в режиме видеоконференции.





Глава государства отметил, что благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и героической работе медиков эпидемия начинает отступать, но борьба с ней продолжается. Владимир Путин: «Риски, нагрузки на медицинских работников в этой связи по-прежнему высоки. И полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом». Как отметил президент, «все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц. То есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объёме, без налоговых удержаний – что называется, чистыми». Владимир Путин: «Но считаю, что только этого недостаточно. Наряду с налогами нужно решить и такой чувствительный вопрос, как отпускные. Тем более что свои планы на летний отдых многие медицинские работники откладывают, переносят на более поздний срок. В этой связи считаю правильным поступить так, а именно: все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчёте отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда в течение года специалист уйдёт в отпуск».





Орловское Информбюро

21 июня 2020 года



