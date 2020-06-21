Доплаты медикам за работу с COVID-19 сохранятся в июле и августе

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Доплаты медикам за работу с COVID-19 сохранятся в июле и августе20 июня, накануне Дня медицинского работника, Владимир Путин провел встречу с врачами в режиме видеоконференции.
Глава государства отметил, что благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и героической работе медиков эпидемия начинает отступать, но борьба с ней продолжается.
Владимир Путин:
«Риски, нагрузки на медицинских работников в этой связи по-прежнему высоки. И полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом».
Как отметил президент, «все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц. То есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объёме, без налоговых удержаний – что называется, чистыми».
Владимир Путин:
«Но считаю, что только этого недостаточно. Наряду с налогами нужно решить и такой чувствительный вопрос, как отпускные. Тем более что свои планы на летний отдых многие медицинские работники откладывают, переносят на более поздний срок.
В этой связи считаю правильным поступить так, а именно: все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчёте отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда в течение года специалист уйдёт в отпуск».
Орловское Информбюро
21 июня 2020 года