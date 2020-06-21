В Орловской области 60 новых случаев COVID-19 Всего с начала наблюдения в регионе выявлено 4128 случаев коронавирусной инфекции.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 21 июня, в Орловской области зарегистрировано 4128 заболевших. Новых случаев – 60. Активно болеют в данный момент 1900 человек. Выздоровело 2183 человека. Умерло 45 человек.







Орловское Информбюро

21 июня 2020 года



