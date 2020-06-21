Владимир Путин подписал Указ об учреждении наград для работников здравоохранения

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Владимир Путин подписал Указ об учреждении наград для работников здравоохранения20 июня, накануне Дня медицинского работника, Владимир Путин провел встречу с врачами в режиме видеоконференции.
Как отметил глава государства, «беспримерные свершения во имя своего народа, Родины, безусловно, достойны особого поощрения со стороны государства».
Владимир Путин:
«Мной подписан Указ об учреждении для работников здравоохранения наград Российской Федерации, государственных наград за выдающие заслуги: ордена Пирогова – в честь нашего великого врача и учёного, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя, а также медали Луки Крымского – в честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей.
В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, учёные, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал».
Орловское Информбюро
21 июня 2020 года