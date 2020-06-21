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Поздравление губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем медицинского работника


Уважаемые медицинские работники!

Сотрудники и ветераны орловского здравоохранения!
 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 
Жизнь человека – уникальна и бесценна для любого цивилизованного общества.
 
А главным богатством самих людей, безусловно, является их здоровье – основной ресурс, который позволяет каждому ставить большие цели и добиваться успеха. Именно поэтому профессиональный труд медицинских работников так востребован и в прямом смысле жизненно необходим людям.
 
В последние годы государством реализуются крупные меры по поддержке и развитию отрасли здравоохранения. Стратегическое значение для будущего страны, будущего Орловщины имеет реализация национального проекта «Здравоохранение».
 
В это воскресенье наша страна чествует людей, без которых решение ключевой задачи – сбережения нации – невозможно. Именно вы, дорогие друзья, посвятив себя благородному делу – заботе о здоровье орловцев, вносите неоценимый вклад в повышение качества их жизни, создаете надежную основу для успешного, поступательного развития региона. 
 
Но особо востребованной ваша работа стала в сложных условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Вы знаете, какие решительные меры были предприняты для противодействия распространению болезни. Какие значительные силы и ресурсы были задействованы для этого. Но именно вы стали главными участниками этой напряженной работы: врачи, медицинские сестры, санитары, сотрудники лабораторных и диагностических центров, бригад скорой помощи – все, кто с риском для собственного здоровья противостоит смертельно опасной болезни.
 
Вместе с вами мы сумели в короткие сроки существенно нарастить возможности региональной системы здравоохранения и не допустить массового распространения инфекции. Сохранили ситуацию под контролем, и сегодня ведём поэтапное снятие режима ограничений.
 
 Уважаемые медицинские работники!
 
Спасибо вам за высочайший профессионализм, верность долгу и призванию.
Убежден, что совместными усилиями мы сможем побороть вирус в регионе и вернуться к нормальной жизни.
 
Правительство Орловской области и в дальнейшем будет уделять особое внимание модернизации здравоохранения, всесторонней поддержке медицинских работников, в том числе за счет федеральных и региональных стимулирующих выплат. Будем делать всё для укрепления здоровья жителей области, расширения доступности и повышения качества медицинской помощи для населения. Трудиться над улучшением материально-технической базы здравоохранения, повышением престижа вашей профессии.
 
От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и дальнейших успехов на благо Орловщины!
 
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков



Орловское Информбюро
21 июня 2020 года
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