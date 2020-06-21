Поздравление губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем медицинского работника

Уважаемые медицинские работники!





Сотрудники и ветераны орловского здравоохранения!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Жизнь человека – уникальна и бесценна для любого цивилизованного общества.

А главным богатством самих людей, безусловно, является их здоровье – основной ресурс, который позволяет каждому ставить большие цели и добиваться успеха. Именно поэтому профессиональный труд медицинских работников так востребован и в прямом смысле жизненно необходим людям.

В последние годы государством реализуются крупные меры по поддержке и развитию отрасли здравоохранения. Стратегическое значение для будущего страны, будущего Орловщины имеет реализация национального проекта «Здравоохранение».

В это воскресенье наша страна чествует людей, без которых решение ключевой задачи – сбережения нации – невозможно. Именно вы, дорогие друзья, посвятив себя благородному делу – заботе о здоровье орловцев, вносите неоценимый вклад в повышение качества их жизни, создаете надежную основу для успешного, поступательного развития региона.

Но особо востребованной ваша работа стала в сложных условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Вы знаете, какие решительные меры были предприняты для противодействия распространению болезни. Какие значительные силы и ресурсы были задействованы для этого. Но именно вы стали главными участниками этой напряженной работы: врачи, медицинские сестры, санитары, сотрудники лабораторных и диагностических центров, бригад скорой помощи – все, кто с риском для собственного здоровья противостоит смертельно опасной болезни.

Вместе с вами мы сумели в короткие сроки существенно нарастить возможности региональной системы здравоохранения и не допустить массового распространения инфекции. Сохранили ситуацию под контролем, и сегодня ведём поэтапное снятие режима ограничений.

Уважаемые медицинские работники!

Спасибо вам за высочайший профессионализм, верность долгу и призванию.

Убежден, что совместными усилиями мы сможем побороть вирус в регионе и вернуться к нормальной жизни.

Правительство Орловской области и в дальнейшем будет уделять особое внимание модернизации здравоохранения, всесторонней поддержке медицинских работников, в том числе за счет федеральных и региональных стимулирующих выплат. Будем делать всё для укрепления здоровья жителей области, расширения доступности и повышения качества медицинской помощи для населения. Трудиться над улучшением материально-технической базы здравоохранения, повышением престижа вашей профессии.

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и дальнейших успехов на благо Орловщины!

Губернатор Орловской области

А. Е. Клычков