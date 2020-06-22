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Медработники Орловщины награждены государственными наградами

21 июня 2020 года Владимир Путин подписал Указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга.


Указом № 407 за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга Орденом Пирогова награждены:

1. Адоньева Виктория Сергеевна – заведующая гепатологическим Центром бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина», главный инфекционист Орловской области;
2. Волчков Михаил Владимирович – заместитель главного врача по медицинской части бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина»;
3. Гагина Инесса Юрьевна - заместитель главного врача по медицинской части бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Больница скорой медицинской помощи имени Н. А. Семашко»;
4. Катырин Владимир Иванович – врач-инфекционист бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина».
 
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга Медалью Луки Крымского награждена Рождественская Людмила Васильевна – старшая медицинская сестра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Больница скорой медицинской помощи имени Н. А. Семашко».

Указом № 408 награждены сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области.
 
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга Орденом Пирогова награждены:

1. Зубкова Зоя Анатольевна – врач-эпидемиолог федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»;
2. Цицина Ольга Николаевна – биолог федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».
 
 
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил медицинских работников области, награжденных государственными наградами.
 
В поздравлении, в частности, говорится:
 
«Оставаясь на передовой, вы достойно держите оборону, противостоите опасному недугу и мужественно сражаетесь за жизнь и здоровье каждого человека. Никто из вас не дрогнул. Не отступил. Не забыл о своем долге и данной клятве, профессионально и ответственно выполняет поставленные задачи».



Орловское Информбюро
21 июня 2020 года
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