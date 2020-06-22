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В Орле в ДТП пострадала девочка-подросток

20 июня в 20:40 произошло столкновение автобуса ПАЗ и автомобиля «Ниссан».


Предварительно установлено, что водитель, управляя транспортным средством ПАЗ, двигаясь со стороны улицы Раздольная в сторону Московского шоссе. В районе дома № 34 по улице Металлургов произошло столкновение ПАЗа с автомобилем «Нисан». В результате происшествия пострадал ребенок – пассажир легкового автомобиля  - девочка 2011 года рождения. Она доставлена в медучреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить все обстоятельства происшедшего.
Фото ГУ МЧС России по Орловской области



Орловское Информбюро
21 июня 2020 года
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