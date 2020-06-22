Еще три человека пострадали при столкновении маршрутки и «Ниссана» Первоначально сообщалось только о пострадавшей в аварии девочке – пассажире «Нисана». ДТП произошло в Орле 20 июня в 20:40.





Водитель, управляя автобусом ПАЗ-320530-22, двигался по ул. Металлургов и в районе д.34 произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай», который двигался по ул. Космонавтов со стороны ул.Маринченко. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир «Ниссан Кашкай» (девочка 2011 г.р.), позже за медицинской помощью обратились пассажиры автобусы ПАЗ (женщина 1990 г.р., 1973 г.р.), водитель автомобиля «Нисана». Не госпитализированы.



Как сообщили в УГИБДД России по Орловской области, за прошедшие выходные дни на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы, среди них 2 ребенка.





Орловское Информбюро

22 июня 2020 года



