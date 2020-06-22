Под Орлом в ДТП пострадала девушка-пассажир Авария произошла 20 июня в 17:35.





20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2107, двигаясь со стороны автодороги Орел - Тамбов в направлении с. Речица, и в районе 1 км совершил наезд на стоящий автомобиль КАМАЗ. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ - девушка 2002г.р. - получила травмы.



Как сообщили в УГИБДД России по Орловской области, за прошедшие выходные дни на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы, среди них 2 ребенка.





Орловское Информбюро

22 июня 2020 года



