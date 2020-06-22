Три человека пострадали на трассе Крым-2 ДТП произошло 20 июня в 20 часов.





Женщина-водитель, управляя автомобилем «Опель Корса», следовала по автодороге Крым-2 и при повороте налево допустила столкновение с автомобилем МАЗ с прицепом, который следовал по автодороге Крым-2 прямо. В результате ДТП пассажиры «Опель Корса» получили телесные повреждения. Двое мужчин и женщина госпитализированы.



Как сообщили в УГИБДД России по Орловской области, за прошедшие выходные дни на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы, среди них 2 ребенка.





Орловское Информбюро

22 июня 2020 года



