В Орле сбили ребенка, перебегавшего проезжую часть ДТП произошло 21 июня.





Водитель, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», следовал по ул. Половецкой, и в районе дома № 41 произошел наезд на 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, без сопровождения взрослого. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.



Как сообщили в УГИБДД России по Орловской области, за прошедшие выходные дни на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы, среди них 2 ребенка.





Орловское Информбюро

22 июня 2020 года



