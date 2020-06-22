Обращение губернатора Орловской области Андрея Клычкова в связи с Днем памяти и скорби

Уважаемые орловцы!

Дорогие ветераны!



22 июня – самая трагическая дата отечественной истории – День памяти и скорби. 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Чудовищная гитлеровская агрессия против нашей страны унесла 27 миллионов жизней.



Обрушив на Советский Союз страшный разрушительный удар, фашистская Германия и её союзники рассчитывали на быструю победу и готовились промаршировать у стен древнего Кремля. Но они жестоко просчитались: уже с первых минут, с первых часов и дней войны нацисты столкнулись с неведомой им, непонятной, непреодолимой силой – несокрушимой волей нашего народа к сопротивлению.



Ценой неимоверных жертв и лишений, проявив беспримерное мужество и героизм, мобилизовав все ресурсы страны на нужды обороны, наши предки выстояли, победили жестокого врага и отстояли свободу родной земли.



В этот день мы с глубокой скорбью вспоминаем о миллионах защитников Родины и мирных граждан, оплативших Победу в священной войне своими жизнями. Вечная им память и вечная слава!



Будем верны подвигу защитников Отечества! Сохраним правду о той жестокой войне! Не допустим переписывания истории и умаления вклада нашего народа в разгром фашизма!



Будем беречь свою Родину, делать всё для поступательного развития Орловщины, укрепления могущества нашей державы, воспитания молодежи достойными продолжателями великих патриотических традиций России!



Губернатор Орловской области

А. Е. Клычков





Орловское Информбюро

22 июня 2020 года



