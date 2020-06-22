В Орловской области 58 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлено 4186 случаев с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 22 июня выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1948. Выздоровели – 2193. Умерло 45 человека.





Орловское Информбюро

22 июня 2020 года



