Сегодня утром орловцы зажгли свечи Памяти Сегодня - День Памяти и Скорби.





В 4 часа утра в память о десятках миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны свечи Памяти зажглись в сквере Танкистов, сквере Гуртьева, сквере Героев-комсомольцев и у стелы «Орел – город воинской славы».



В церемонии зажжения свече приняли участие губернатор области Андрей Клычков, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, мэр города Орла Василий Новиков, глава администрации города Орла Александр Муромский, представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».



Из свечей была выложена цифра «75», в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.





Орловское Информбюро

22 июня 2020 года



