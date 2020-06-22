Продажи бензина в Москве после отмены самоизоляции выросли вдвое ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных «Первый ОФД» проанализировали изменение объемов продаж бензина в Москве и по России в целом в периоды ослабления режима самоизоляции.





Согласно результатам исследования:



продажи бензина в России в период после окончания нерабочих дней превысили средние показатели февраля-марта;

продажи бензина после отмены пропусков в Москве выросли по сравнению с нерабочими днями почти вдвое.

Объем продаж бензина в литрах в среднем за день в Москве в первую неделю после отмены самоизоляции и пропускного режима - с 9 по 14 июня - вырос по сравнению с периодом нерабочих дней - с 30 марта по 11 мая - в 1,85 раза. Рост по сравнению с периодом ослабления режима самоизоляции в столице - с 12 мая по 8 июня - составил более 20%.



Наиболее активно при ослаблении ограничений росли продажи бензина АИ-95: с 9 по 14 июня их объем увеличился более чем вдвое по сравнению с периодом нерабочих дней и более чем на четверть по сравнению с периодом с 12 мая по 8 июня .



Объемы продаж топлива в столице после отмены режима самоизоляции остаются на 5% ниже средних значений февраля-марта, только продажи АИ-95 на неделе с 9 по 14 июня оказались почти на уровне (на 1,6% ниже) средних объемов до введения ограничений из-за пандемии коронавируса.



В среднем по России объем продаж топлива в период после окончания рабочих дней – с 12 мая по 14 июня - превысил средние показатели февраля-марта на 5%: потребление АИ-95 и АИ-92 возросло на 6% и 7% соответственно, продажи дизельного топлива вернулись к показателям до введения ограничений.



Согласно исследованию, на протяжении всего периода ограничений, связанных с коронавирусом, по всей России цены на бензин оставались стабильны. Роста цен по сравнению с базовым периодом до введения ограничений во всех федеральных округах также не произошло. Средняя цена бензина АИ-92 по России в период после окончания нерабочих дней составила 42,5 рубля за литр, АИ-95 - 45,6 рублей за литр, ДТ - 47,6 рублей за литр.



По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, также объем трат граждан в России в том числе и на АЗС восстанавливается.

"По многим категориям покупок мы видим, что, начиная с мая, объем трат граждан восстанавливается, в том числе и на АЗС. После отмены ограничений люди постепенно стали возвращаться на работу в офис и ездят туда на машинах, да и в принципе все стараются передвигаться сейчас на личном транспорте. Также стоит отметить, что на увеличение покупок топлива влияет сезонность: наступило лето, горожане поехали на дачи. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, объем покупок на АЗС превысил обороты до пандемии: 9-14 июня относительно 14-19 апреля – +93%, 14 июня относительно аналогичных средних значений марта и февраля – +50%", – отмечает Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.



Пресс-служба Банк ВТБ (ПАО)





22 июня 2020 года



