Карта распространения COVID-19 в Орловской области На сегодня в регионе - 58 новых случаев коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба на 22 июня в Орловской области зарегистрированы 4186 случаев заболевания коронавирусом.



Общее число больных в регионе составило 1948 человек, выздоровели 2193 человека. 45 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1946 жителей Орла, 506 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 406 – в Орловском районе, 119 – в Болховском районе, 102 – в Ливнах, 94 – в Дмитровском районе, 92 – в Урицком районе, 88 – в Новодеревеньковском районе, 85 – в Хотынецком районе, 71 – в Новосильском районе, 69 – в Свердловском районе, 60 – в Верховском районе, по 58 – в Шаблыкинском и Кромском районах, 52 – в Знаменском районе, по 51 – в Глазуновском и Ливенском районах, 47 – в Покровском районе, 45 – в Малоархангельском районе, 36 – в Колпнянском районе, 33 – в Троснянском районе, 34 – в Должанском районе, 28 – в Залегощенском районе, 20 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

22 июня 2020 года



