COVID-19 – всё, что вы хотели знать. Подробное разъяснение ТФОМС Орловской области Приоритеты в работе системы здравоохранения временно сместились в связи с эпидемиологической ситуацией. Как вести себя жителям Орловской области, если необходима медицинская помощь – на этот вопрос редакции «Орловского информбюро» ответил руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Роман Федяков.





Роман Петрович, здравствуйте. Как изменились правила оказания медицинской помощи в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: «Приказ Минздрава России от 19 марта 2020 года №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» сейчас является определяющим документом. В нём сказано, в частности, что пациентам с ОРВИ медицинская помощь оказывается преимущественно на дому, имеется возможность дистанционного назначения рецептурных препаратов. Листки нетрудоспособности без посещения медицинских организаций оформляются для лиц старше 65 лет и для тех, кто прибыл в РФ из стран, в которых имеются случаи COVID-19, и находится на карантине (то же касается и совместно проживающих с указанными гражданами лиц). Сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме, указанные в территориальной программе госгарантий, могут увеличиваться. Мы все понимаем, что персонал больниц сейчас загружен на 100%, в некоторых медицинских учреждениях действует карантин по COVID-19, поэтому пациентам нужно с пониманием отнестись к ситуации. Плановая госпитализация в стационары, инструментальные и лабораторные исследования (КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы) проводятся, ведь меньше болеть, к сожалению, люди не стали. Однако при этом требуется направление, выданное лечащим врачом поликлиники, к которой прикреплён пациент, или органом управления здравоохранения области. Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры приостановлены также по приказу Минздава».





Вопрос, который интересует всех наших читателей: в каких случаях проводится обследование на COVID-19?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: «Да, сейчас это надо знать каждому. Обследование на COVID-19 проводится: - при клинических проявлениях ОРВИ: температура тела выше 37,5 °C, а также имеется один или несколько следующих симптомов: кашель – сухой или со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, насморк, слабость, головная боль, диарея; - при наличии хотя бы одного из эпидемиологических признаков. Это возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до появления симптомов, наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19; - при диагнозе «внебольничная пневмония»; - лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; - медицинским работники, имеющим риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, – немедленно; - лицам, находящимся в учреждениях постоянного пребывания (дома-интернаты, учреждения системы исполнения наказаний), и персоналу таких учреждений - при появлении симптомов респираторного заболевания. Сейчас за счет средств ОМС обследования проводят бюджетные учреждения здравоохранения Орловской области НКМЦ им. З.И. Круглой, ГБ им. С.П. Боткина, центр СПИД и Противотуберкулезный диспансер».





Какой порядок оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на COVID-19?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: «При наличии факторов, свидетельствующих о случае, подозрительном на коронавирусную инфекцию, пациентам проводятся клинические исследования на COVID-19 вне зависимости от вида оказания медицинской помощи. Также оценивается степень тяжести состояния. По результатам эпидемиологического анамнеза (наличие зарубежных поездок за 14 дней до первых симптомов и контактов с лицами с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19), а также по результатам проведенного клинического и лабораторного обследования решается вопрос о виде оказания медицинской помощи и объеме дополнительных обследований. В зависимости от степени тяжести состояния пациента при подтверждении диагноза «коронавирусная инфекция» лечение осуществляется: • на дому медицинскими работниками поликлиник (в случае отсутствия у пациента клинических проявлений заболевания или легком течении заболевания); • в отделениях для лечения инфекционных больных; • при наличии показаний в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Решение о госпитализации принимает проводящий осмотр врач».

Лечение на дому эффективно?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: «Если заболевание протекает в лёгкой форме и если выполняются все предписания лечащего врача – да. Но помните, что степень тяжести также определяет только врач, самостоятельно принимать решение о домашнем лечении нельзя. Вот каков порядок: при получении положительного результата теста на COVID-19 сотрудник поликлиники уведомляет пациента о положительном результате теста и осуществляет опрос, чтобы уточнить состояние. Медицинская помощь на дому оказывается в случае отсутствия клинических проявлений заболевания или при лёгком течении. То есть температура тела должна быть менее 38,0 °C, частота дыхательных движений - менее 30 в минуту, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии - более 95% . Если состояние ухудшается, пациент должен вызвать врача или бригаду скорой помощи. Об этом его также информируют при опросе. То есть резкий рост температуры, затруднение дыхания, появление одышки, усиление или появление кашля свидетельствуют об ухудшении состояния, а значит, возможно потребуется лечение в стационаре».





Многие сейчас предпочитают не встречаться с медицинскими работниками как с возможным источником инфекции. Правильно ли это?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: «Нет, конечно. Медицинские работники так же, как и пациенты заинтересованы в минимальном риске заражения. Поэтому строго соблюдают правила безопасности. При контакте с пациентами с положительным результатом теста на COVID-19, медицинские работники обязаны использовать средства индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, противочумный костюм 1-го типа или одноразовый халат, бахилы). В остальных случаях они также оберегают себя и пациентов посредством масок, сменной одежды и гигиенических процедур».

Особо осторожными сейчас должны быть люди старшего возраста, лица, имеющие серьёзные хронические заболевания и беременные женщины. Как будущей маме проходить плановые исследования, если даже на улицу им рекомендуется выходить только в крайнем случае?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: «Сейчас беременность приравнивается к экстренным состояниям, требующим медицинской помощи. Но из-за изменений в работе медицинских организаций нужно уточнять порядок прохождения плановых осмотров. Понятно, что перенести осмотры, анализы и скрининги больше, чем на 2 недели, невозможно. Поэтому, самое главное, избегайте общественного транспорта, соблюдайте максимально возможную дистанцию на улицах и в учреждениях, принимайте все профилактические меры. В случае боли, настораживающих симптомов, начавшейся родовой деятельности звоните в скорую помощь. Если срок родов близок, нужно позвонить своему участковому врачу акушеру-гинекологу по месту наблюдения в женскую консультацию и определиться с маршрутизацией. Думаю, и так понятно, что в период пандемии партнёрские роды под запретом. Также запрещены посещения в стационаре и родильном доме. Ну, и самое главное: при наличии признаков респираторно-вирусной инфекции и подозрении на коронавирус немедленно вызывайте врача – всё-таки вы несёте ответственность за жизнь двух людей».

Беременные женщины, перенесшие коронавирус бессимптомно, в лёгкой или среднетяжёлой форме, нуждаются в особом наблюдении течения беременности. Как это осуществимо на практике?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: «Бессимптомное и лёгкое течение коронавируса – это повод для регулярного мониторинга динамики роста плода, индекса амниотической жидкости, при необходимости - с оценкой кровотока в артерии пуповины. Эти исследования проводятся каждые 4 недели. В случае тяжелых форм заболевания требуется более интенсивное наблюдение. Если заболевание диагностируется в 1-м или в начале 2-го триместра, детальное исследование плода производится в 18-21 неделю беременности, и эти пациенты относятся к группе высокого риска осложнений. Дополнительные исследования таким пациентам проводятся в 28-32-36 недель беременности».

Куда и как госпитализируется беременная или только что родившая женщина с подозрением или установленным диагнозом COVID-19?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: «Беременные, роженицы и родильницы госпитализируются, если имеет место среднетяжёлая или тяжёлая форма этого заболевания. При лёгкой форме лечение проходит дома под контролем участкового терапевта и дистанционно - акушера-гинеколога женской консультации. Беременные и роженицы в тяжелом состоянии с клиническими признаками пневмонии без подозрения на коронавирусную инфекцию госпитализируются в больницу скорой помощи им. Н.А.Семашко, со средней и тяжелой формой COVID-19 - в перинатальный центр НКМЦ им. З.И. Круглой».

А что происходит с новорождённым ребёнком, если у его мамы подтверждён диагноз COVID-19?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: «После родов до получения двух отрицательных тестов на COVID-19 у матери мать и младенец должны быть разобщены. Если у пациентки нет жалоб, последующие консультативные приемы могут быть проведены дистанционно. Отдельные жалобы (со стороны молочных желез или послеоперационного рубца) могут быть оценены по видео или фотографиям. Также возможно сокращение количества приемов в случае потенциальной нехватки медицинских работников, поскольку значительная часть сотрудников может быть изолирована из-за контакта с пациентами с COVID-19».

И традиционный вопрос: если пациенту кажется, что его «неправильно лечат» или «не так диагностируют», что делать?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: «Первым делом следует связаться со своим страховым представителем. Это просто сделать: достаточно посмотреть – какая страховая компания выдала полис ОМС. Один звонок в свою страховую компанию скорее всего поможет разрешить сомнения. Если же вопрос останется открытым, звоните на горячую линию ТФОМС Орловской области: 8-800-200-77-45. Наши специалисты будут внимательно разбираться в ситуации. И самое главное: профилактика решает 99% проблем в случае с пандемией COVID-19. Не доводите себя до болезни. Пожалуйста, воздержитесь от посещений мест массового скопления людей! А сейчас это – не только общественный транспорт, но и просто центральные улицы города. Для прогулок можно выбирать и менее людные маршруты. Меньше контактов – меньше проблем. Не пренебрегайте индивидуальными средствами защиты и, конечно, мойте руки и лицо как можно чаще. Ну и укрепляйте иммунитет всеми доступными способами. Следует любыми путями избежать заражения и дождаться вакцинации».





Орловское Информбюро

22 июня 2020 года



