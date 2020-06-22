Причиной пожара в орловской высотке оказалась детская шалость ЧП произошло в минувшую пятницу. Ребенок играл с зажигалкой на балконе, что и стало причиной общего переполоха.





Как и положено при пожаре в высотке, к месту ЧП расчеты МЧС прибыли по повышенному рангу вызова, но скоро выяснили: такое количество людей и техники для борьбы с огнем не понадобится. Дальше балкона на 13-м этаже пламя не проникло.



Как сообщили спасатели, из квартиры было спасено три человека, из них двое несовершеннолетних детей. Загорание было ликвидировано в тех размерах, которые составляло на момент прибытия первых пожарных подразделений.



По словам хозяина квартиры, пожар устроил его четырехлетний сынишка, который решил поиграть с зажигалкой.



Как отметили спасатели, в подъезде исправно сработала пожарная автоматика и система дымоудаления. Озорник вместе с мамой и грудным младшим братом спрятался от дыма в тамбуре. Никто из них не пострадал, разве что сам шалун обжег указательный палец.



В МЧС отмечают: пожары по причине детской шалости - едва ли не самые характерные ЧП летнего периода. А в этом году свои коррективы в обстановку внесла еще и пандемия: оставшиеся вдали от детских садов и школ, лишенные общения со сверстниками скучающие сорванцы к запретным зажигалкам и спичкам тянутся чаще.





Иван Суверин

22 июня 2020 года



