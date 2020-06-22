понедельник 22.06.2020 16:58:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Причиной пожара в орловской высотке оказалась детская шалость

ЧП произошло в минувшую пятницу. Ребенок играл с зажигалкой на балконе, что и стало причиной общего переполоха.


Как и положено при пожаре в высотке, к месту ЧП расчеты МЧС прибыли по повышенному рангу вызова, но скоро выяснили: такое количество людей и техники для борьбы с огнем не понадобится. Дальше балкона на 13-м этаже пламя не проникло.

Как сообщили спасатели, из квартиры было спасено три человека, из них двое несовершеннолетних детей. Загорание было ликвидировано в тех размерах, которые составляло на момент прибытия первых пожарных подразделений.

По словам хозяина квартиры, пожар устроил его четырехлетний сынишка, который решил поиграть с зажигалкой.

Как отметили спасатели, в подъезде исправно сработала пожарная автоматика и система дымоудаления. Озорник вместе с мамой и грудным младшим братом спрятался от дыма в тамбуре. Никто из них не пострадал, разве что сам шалун обжег указательный палец.

В МЧС отмечают: пожары по причине детской шалости - едва ли не самые характерные ЧП летнего периода. А в этом году свои коррективы в обстановку внесла еще и пандемия: оставшиеся вдали от детских садов и школ, лишенные общения со сверстниками скучающие сорванцы к запретным зажигалкам и спичкам тянутся чаще.


Иван Суверин
22 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.